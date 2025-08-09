Roadzen Inc devrait afficher une perte de 5 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Roadzen Inc RDZN.OQ RDZN.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société californienne basée à Burlingame devrait enregistrer une hausse de 27,8 % de son chiffre d'affaires à 11,411 millions de dollars, contre 8,93 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Roadzen Inc est une perte de 5 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Roadzen Inc est de 4,50 $, soit environ 73,3 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,20 $

