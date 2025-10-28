RMBS plonge après un bénéfice du T3 inférieur aux attentes en raison d'une forte hausse de la facture fiscale

28 octobre - ** Les actions de Rambus Inc. RMBS.O , fournisseur de licences de semi-conducteurs, chutent de 10,8 % à 101,23 $ après que le bénéfice du troisième trimestre a manqué les estimations

** Le bénéfice de RMBS pour le troisième trimestre en glissement annuel reste relativement stable en raison de l'augmentation des impôts et des coûts

** Les dépenses d'exploitation de la société pour le troisième trimestre augmentent de 25 % par rapport à l'année précédente

** RMBS manque les estimations de bénéfices après avoir dépassé les attentes au cours des deux trimestres précédents

** Cependant, les revenus de RMBS pour le troisième trimestre dépassent les estimations

** L'action est en hausse de 92% depuis le début de l'année, y compris le mouvement de la séance, contre 44% pour l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX .