Rize ETF lance un ETF sur les paiements numériques

(NEWSManagers.com) - Rize ETF a lancé jeudi un ETF sur l' économie des paiements numériques, le Digital Payments Economy ETF.

Le fonds a pour objectif d'offrir une exposition aux sociétés susceptibles de tirer profit de la transition structurelle des paiements traditionnels en espèces vers la rapidité et la commodité des portefeuilles numériques, des paiements numériques et des monnaies numériques. Ses principaux domaines d'investissement sont les réseaux de paiement par carte, les processeurs de paiement, les fournisseurs d'infrastructures de paiement, les fournisseurs de services et de solutions de paiement et les pionniers des devises numériques/crypto.

Classé article 8, l' ETF est issu d' une collaboration entre Rize ETF et Euromonitor International, une société britannique de conseil stratégique et de recherche.

Le nouveau fonds est coté à Londres et à Francfort.

Rize ETF est un spécialiste londonien des ETF thématiques. La société, qui vient d' atteindre les 500 millions d' euros d' encours, cherche à s' implanter en France, nous a annoncé l' un de ses co-fondateurs dans une interview récente à NewsManagers.