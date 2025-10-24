Rivian va supprimer plus de 600 emplois en raison de la baisse de la demande de VE après l'expiration des crédits d'impôt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails provenant d'un courriel interne aux paragraphes 1, 3 et 4 et d'actions au paragraphe 5) par Akash Sriram et Abhirup Roy

Rivian Automotive RIVN.O licencie 4,5% de ses effectifs, soit plus de 600 employés, selon un courriel interne publié jeudi, alors que le fabricant de véhicules électriques est confronté à une baisse de la demande suite à l'expiration d'importants crédits d'impôt américains. L'expiration le mois dernier d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour l'achat et la location de nouveaux véhicules électriquesa largement fait grimper les prix etdevrait affecter les ventes jusqu'à la fin de l'année pour les constructeurs automobiles tels que Rivian, déjà aux prises avec des pressions croissantes en matière de coûts.

"Ces changements n'ont pas été faits à la légère", a déclaré le président-directeur général RJ Scaringe dans un courriel adressé au personnel. "Compte tenu de l'évolution du contexte opérationnel, nous avons dû repenser la manière dont nous développons nos fonctions de mise sur le marché."

Les licenciements font partie d'une consolidation de diverses opérations au sein des unités de service, de vente et de marketing de Rivian, a déclaré RJ Scaringe. Il a ajouté que la société prévoyait également d'embaucher un directeur du marketing.

Les actions de Rivian ont clôturé en hausse de 1,3 % jeudi.

Rivian a eu du mal à atteindre une rentabilité constante en raison des coûts liés à la montée en puissance de la production, des tarifs douaniers du président Donald Trump sur les pièces importées et de la concurrence intense de Tesla TSLA.O et des constructeurs automobiles traditionnels. Les droits de douane élevés sur les pièces automobiles importées ont fait grimper les coûts de fabrication et forcé les fabricants de véhicules électriques à réorganiser leurs chaînes d'approvisionnement, à réduire leur dépendance à l'égard des composants étrangers et à stimuler les investissements aux États-Unis, conformément à la politique de l'administration.

Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel de Rivian augmente de 71,5 % et que sa perte se réduise, lorsqu'elle publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés le 4 novembre.

Ce mois-ci , la société a abaissé le point médian de ses prévisions de livraisons annuelles, bien qu'elle ait fait état d'un bond de près de 32 % au troisième trimestre, en grande partie dû à une ruée de dernière minute pour profiter de l'incitation fédérale qui a maintenant expiré.

Rivian se concentre sur l'amélioration de l'efficacité de la fabrication et la rationalisation des opérations dans son usine de Normal, dans l'Illinois, afin d'aligner les coûts sur les perspectives plus faibles de la demande à court terme, tout en préparant ses modèles R2 de nouvelle génération, qui devraient élargir son champ d'action au-delà du segment du luxe.

L'entreprise s'attend à ce que le modèle R2 ouvre un segment de prix inférieur, en concurrence avec le crossover Model Y de Tesla, le plus vendu, et contrebalance la faible demande pour ses véhicules R1 plus chers.