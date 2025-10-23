Rivian va supprimer des emplois car la perte du crédit d'impôt pour les véhicules électriques pèse sur la demande, selon une source

(Traduction automatisée par Reuters)

par Akash Sriram

Rivian Automotive RIVN.O va procéder à des licenciements, le constructeur de véhicules électriques étant confronté à un affaiblissement de la demande après l'expiration de crédits d'impôt américains clés qui avaient soutenu les ventes, a déclaré jeudi à Reuters une personne au fait du dossier.

Plus tôt dans la journée, les médias avaient estimé le nombre à environ 600 travailleurs et indiqué que la société avait procédé à une série de licenciements de moindre ampleur il y a un mois.

L'expiration le mois dernier d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour l'achat de nouveaux véhicules électriques devrait faire grimper les prix et affaiblir davantage la demande, ce qui représente un nouveau défi pour les constructeurs automobiles tels que Rivian, déjà aux prises avec des pressions croissantes en matière de coûts.

Rivian a eu du mal à atteindre une rentabilité constante en raison des coûts liés à la montée en puissance de la production, des tarifs douaniers et de la concurrence intense de Tesla

TSLA.O et des constructeurs automobiles traditionnels.

Les droits de douane élevés sur les pièces automobiles importées ont fait grimper les coûts de fabrication et réduit les marges des fabricants de VE, les obligeant à réorganiser les chaînes d'approvisionnement, à réduire la dépendance à l'égard des composants étrangers et à stimuler les investissements américains conformément à la politique de l'administration Trump.

Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel de Rivian augmente de 71,5 % et que sa perte se réduise, lorsqu'elle publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés le 4 novembre.

La société a abaissé le point médian de ses prévisions de livraisons annuelles au début du mois, bien qu'elle ait fait état d'un bond de près de 32 % au troisième trimestre, en grande partie dû à une ruée de dernière minute pour saisir l'incitation fédérale maintenant expirée.

Rivian se concentre sur l'amélioration de l'efficacité de la fabrication et la rationalisation des opérations dans son usine de Normal, dans l'Illinois, afin d'aligner les coûts sur les perspectives plus faibles de la demande à court terme, tout en préparant ses modèles R2 de nouvelle génération, qui devraient élargir son champ d'action au-delà du segment du luxe.

L'entreprise s'attend à ce que le modèle R2 ouvre un segment de prix inférieur, en concurrence avec le modèle Y, le crossover le plus vendu de Tesla, et contrebalance la faible demande pour ses véhicules R1 plus chers.