Rivian réduit ses effectifs d'environ 2% dans le cadre de ses efforts pour atteindre la rentabilité

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Le constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O a annoncé mardi qu’il allait licencier moins de 2% de ses effectifs dans le cadre de ses efforts continus visant à développer ses activités de manière rentable.

L'entreprise, qui employait 15.232 personnes en décembre dernier, a déclaré qu'elle ne s'attendait plus à atteindre son objectif de bénéfice récurrent ajusté pour 2027 , car elle augmente ses dépenses en recherche et développement afin d'accélérer la mise en œuvre de son programme de conduite autonome.

Ces licenciements interviennent après que Rivian a lancé en avril la production de ses SUV R2, plus compacts ,dont les livraisons ont déjà commencé, l’entreprise misant sur un modèle moins coûteux pour élargir la demande et consolider son chemin vers la rentabilité.

“ Nous avons récemment restructuré quelques équipes au sein de Rivian dans le cadre de nos efforts visant à développer notre activité de manière rentable, ” a déclaré un porte-parole de l’entreprise à Reuters par e-mail.

L’entreprise a précisé que ces suppressions de postes touchaient les services après-vente et le service client de Rivian, notamment les équipes commerciales et marketing. Les personnes concernées peuvent postuler à d’autres postes vacants chez Rivian.

Le Wall Street Journal, qui avait annoncé ces suppressions d’emplois plus tôt, a précisé que ces changements prendraient effet mardi.

En octobre, Rivian avait déjà supprimé plus de 600 postes , soit 4,5% de ses effectifs, alors qu’elle faisait face à un ralentissement de la demande après l’expiration, en septembre, d’importants crédits d’impôt américains.