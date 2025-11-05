Rivian progresse : le chiffre d'affaires du troisième trimestre dépasse les estimations

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions de Rivian Automotive RIVN.O augmentent de 22,9 % à 15,36 $ dans les échanges de l'après-midi, atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'un mois

** La société a dépassé les prévisions de revenus du troisième trimestre mardi, grâce à de fortes livraisons, les consommateurs américains s'étant empressés de profiter d'une incitation fiscale fédérale pour l'achat de véhicules électriques avant son expiration

** TD Cowen maintient sa position "hold" et considère que le profil risque/récompense s'améliore à l'approche de l'événement "Autonomous Vehicle/AI" du 11 décembre et du lancement de la R2 l'année prochaine

** Bien que des risques d'exécution significatifs existent dans les 12 prochains mois et que les estimations consensuelles pour 2026 ne soient en aucun cas "sûres", nous pensons que le risque/récompense à court terme commence à pencher plus favorablement vers la journée Autonomy/AI du mois prochain - TD Cowen

** La note moyenne de 29 analystes est "hold"; le PT médian est de $14 - données compilées par LSEG

** À la dernière fermeture, RIVN est en baisse de près de 6 % depuis le début de l'année