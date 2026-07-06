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Rivian prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rivian RIVN.O a déclaré s'attendre à afficher un chiffre d'affaires compris entre 1,55 et 1,65 milliard de dollars au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 1,45 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

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