Rivian prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

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Rivian RIVN.O a déclaré s'attendre à afficher un chiffre d'affaires compris entre 1,55 et 1,65 milliard de dollars au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 1,45 milliard de dollars, selon les données de LSEG.