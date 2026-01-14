Rivian, fabricant de véhicules électriques, chute après qu'UBS l'a rétrogradé à « vendre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 janvier - ** Les actions du fabricant de VE Rivian Automotive RIVN.O chutent de ~6% à 17,72 dollars

** UBS rétrograde l'action de "neutre" à "vendre"

** UBS augmente son objectif de cours à 15$ contre 13$, ce qui représente une baisse de 20,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les courtiers voient peu de catalyseurs à court terme et notent également que les attentes de livraison en 2026 sont trop élevées

** La note moyenne de 29 analystes est "hold"; le PT médian est de 16,05 $ - données compilées par LSEG

** RIVN a gagné 48,2% en 2025