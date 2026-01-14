 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rivian, fabricant de véhicules électriques, chute après qu'UBS l'a rétrogradé à « vendre »
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 janvier - ** Les actions du fabricant de VE Rivian Automotive RIVN.O chutent de ~6% à 17,72 dollars

** UBS rétrograde l'action de "neutre" à "vendre"

** UBS augmente son objectif de cours à 15$ contre 13$, ce qui représente une baisse de 20,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les courtiers voient peu de catalyseurs à court terme et notent également que les attentes de livraison en 2026 sont trop élevées

** La note moyenne de 29 analystes est "hold"; le PT médian est de 16,05 $ - données compilées par LSEG

** RIVN a gagné 48,2% en 2025

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
17,4800 USD NASDAQ -7,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank