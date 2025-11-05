Rivian en hausse après un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O ont augmenté de 4,4 % à 13,05 $ après la fermeture des marchés ** La société dépasse les estimations de revenus du troisième trimestre , aidée par de fortes livraisons

** RIVN annonce un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation de 1,5 milliard de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** La société affiche une perte nette ajustée de 65 cents par action, inférieure à l'estimation de 72 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de ~6% depuis le début de l'année