Rivian dégringole après que Mizuho est devenu baissier en raison de perspectives de ventes de VE plus faibles

20 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O ont baissé de 2,1 % à 12,76 $ en début de journée après que Mizuho les a rétrogradées de "neutre" à "sous-performance"

** Le courtier réduit le PT de 4$ à 10$, à égalité avec le plus bas de la place, selon les données de LSEG

** L'analyste Vijay Rakesh de Mizuho déclare que la rétrogradation est basée sur des perspectives de ventes de VE plus faibles en 2026 suite à la fin du crédit d'impôt de 7 500 $ ** Rakesh s'attend maintenant à ce que RIVN livre 60 000 véhicules en 2026, soit une hausse de 40 % par rapport à l'année précédente, mais toujours en deçà de l'estimation consensuelle d'environ 72 000, soulignant que la demande nord-américaine de VE à batterie (BEV) est sous pression ** Au début du mois, RIVN a abaissé le point médian de ses prévisions de livraisons annuelles à 41 500-43 500 véhicules, alors qu'elle se prépare à des trimestres incertains en raison de la fin des incitations fédérales pour les VE

** Sur 28 analystes couvrant RIVN, la répartition des recommandations est de 9 "achat fort" ou "achat", 16 "maintien" et 3 "vente"; le PT médian est de 14 $ - LSEG

** Avec le mouvement de la séance, les actions de RIVN ont perdu environ 13 % en octobre, ce qui les place en baisse de 4 % en 2025