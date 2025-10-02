 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 075,83
+1,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rivian chute et réduit ses prévisions de livraisons annuelles
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O chutent de 2,3 % à 14,30 $ dans les transactions de pré-marché

** La société a réduit ses prévisions de livraisons annuelles à une fourchette comprise entre 41 500 et 43 500 véhicules, le point médian de cette dernière étant inférieur de 500 véhicules à celui de sa prévision précédente, qui s'établissait entre 40 000 et 46 000 véhicules.

** Rivian a livré 13 201 véhicules au troisième trimestre, soit une hausse de 32 % par rapport à une estimation de 12 690 véhicules, selon les analystes interrogés par Visible Alpha

** RIVN a enregistré une augmentation de la demande pour ses camions et SUV électriques en raison de la fin des incitations fédérales pour les VE

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 9,8 % depuis le début de l'année

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
13,4599 USD NASDAQ -7,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank