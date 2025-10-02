Rivian chute et réduit ses prévisions de livraisons annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O chutent de 2,3 % à 14,30 $ dans les transactions de pré-marché

** La société a réduit ses prévisions de livraisons annuelles à une fourchette comprise entre 41 500 et 43 500 véhicules, le point médian de cette dernière étant inférieur de 500 véhicules à celui de sa prévision précédente, qui s'établissait entre 40 000 et 46 000 véhicules.

** Rivian a livré 13 201 véhicules au troisième trimestre, soit une hausse de 32 % par rapport à une estimation de 12 690 véhicules, selon les analystes interrogés par Visible Alpha

** RIVN a enregistré une augmentation de la demande pour ses camions et SUV électriques en raison de la fin des incitations fédérales pour les VE

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 9,8 % depuis le début de l'année