 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rivian bondit grâce à un plan d'investissement d'Uber pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la société Rivian RIVN.O , spécialisée dans les véhicules électriques, augmentent de 9,5 % à 17 dollars avant la mise sur le marché

** Uber UBER.N investira jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans RIVN, dans le cadre d'un accord dans lequel la société de covoiturage commencera à déployer 10 000 SUV R2 entièrement autonomes en tant que robotsaxis à partir de 2028, selon les entreprises

** Les entreprises ajoutent qu'Uber fera un investissement initial de 300 millions de dollars et financera le montant restant jusqu'en 2031, à condition que Rivian atteigne certains objectifs en matière d'autonomie

** A la dernière clôture, RIVN a baissé de ~21% cette année

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
15,5300 USD NASDAQ 0,00%
UBER TECH
76,660 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank