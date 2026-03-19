Rivian bondit grâce à un plan d'investissement d'Uber pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la société Rivian RIVN.O , spécialisée dans les véhicules électriques, augmentent de 9,5 % à 17 dollars avant la mise sur le marché

** Uber UBER.N investira jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans RIVN, dans le cadre d'un accord dans lequel la société de covoiturage commencera à déployer 10 000 SUV R2 entièrement autonomes en tant que robotsaxis à partir de 2028, selon les entreprises

** Les entreprises ajoutent qu'Uber fera un investissement initial de 300 millions de dollars et financera le montant restant jusqu'en 2031, à condition que Rivian atteigne certains objectifs en matière d'autonomie

** A la dernière clôture, RIVN a baissé de ~21% cette année