Rivian bondit après des résultats meilleurs que prévu et des perspectives de livraisons en forte hausse
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 23:06
Au quatrième trimestre, Rivian a enregistré une perte de 0,54 dollar par action, meilleure que les 0,68 dollar anticipés, pour un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars, également supérieur aux prévisions. Sur l'ensemble de l'année 2025, les revenus ont atteint 1,7 milliard au dernier trimestre, portant le chiffre d'affaires annuel à une hausse de 8% sur un an, à plus de 5,3 milliards. La perte nette annuelle a été ramenée à 3,6 milliards de dollars, contre 4,75 milliards en 2024, avec une réduction notable des pertes dans l'activité automobile grâce à la coentreprise avec Volkswagen.
Le groupe a réalisé un bénéfice brut de 144 millions de dollars en 2025, dont 120 millions au quatrième trimestre, marquant une amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Rivian anticipe cependant des pertes avant impôts comprises entre 1,8 et 2,1 milliards de dollars en 2026, pour des dépenses d'investissement allant jusqu'à 2,05 milliards. Le constructeur mise sur le R2 pour simplifier sa production, réduire les coûts de moitié et élargir sa base clientèle, dans un contexte où la demande pour les modèles haut de gamme ralentit.
En parallèle, Rivian poursuit la production de sa camionnette de livraison électrique, destinée principalement à Amazon. Avec 6,59 milliards de dollars de liquidités disponibles à fin 2025, le groupe estime disposer des ressources nécessaires pour soutenir sa stratégie. L'année 2026 est présentée comme un tournant, marqué par une accélération commerciale, des améliorations technologiques et un cap clair vers la rentabilité.
Valeurs associées
|13,9850 USD
|NASDAQ
|-5,25%
