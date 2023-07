Rivian attendu en hausse alors qu'Amazon va déployer ses camionnettes en Allemagne

(AOF) - Rivian est attendu en nette hausse après qu’Amazon a annoncé mardi qu’il allait déployer dans les prochaines semaines en Allemagne ses premières camionnettes électriques européennes, produites par le constructeur américain, dans le cadre du basculement prévu de sa flotte vers l’électrique. Le géant du commerce en ligne a précisé que 300 camionnettes électriques allaient être mises en service dans les régions de Munich, Berlin et Düsseldorf, sur les quelque 100 000 véhicules que le groupe a commandé en 2019 à Rivian, dont il est le principal actionnaire.

