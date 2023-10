Rivian attendu en baisse à la veille d'une émission de convertibles de 1,5 milliard de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les obligations de Rivian arriveront à échéance en octobre 2030 et les investisseurs auront la possibilité de les convertir en espèces ou en actions de la société. Les investisseurs initiaux auront la possibilité d'acheter 225 millions de dollars supplémentaires d'obligations pour un règlement 13 jours après l'émission des obligations.

(AOF) - Le fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive est attendu en forte baisse en pré-marché à Wall Street, malgré une prévision de chiffre d'affaires trimestriel conforme aux estimations. Il a annoncé mercredi qu'il prévoyait de vendre des obligations vertes convertibles d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Les obligations convertibles peuvent avoir un effet dilutif lorsqu'elles sont converties en actions et sont généralement perçues négativement par les investisseurs au moment de leur émission.

