Rivian appréhende les conséquences des tarifs douaniers

(AOF) - Rivian est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street. Le constructeur américain de véhicules électriques a dégagé un profit brut pour la première fois au quatrième trimestre, à 170 millions de dollars, contre une perte brute de 606 millions de dollars il y a un an. Mais il prévoit des livraisons annuelles comprises entre 46 000 et 51 000 unités, des chiffres inférieurs aux 55 520 unités attendues par les analystes ."Le niveau d’incertitude est si élevé qu’il aura un impact sur le comportement des consommateurs et le chiffre d’affaires », a déclaré à Reuters le CEO RJ Scaringe.

"Notre chaîne d'approvisionnement a une empreinte à la fois au Mexique et au Canada, de sorte que les tarifs douaniers importants appliqués se traduiront par des coûts plus élevés pour nous ", ajoute-t-il. Rivian ne prévoit qu'un profit brut "modeste" en 2025.

Rivian a annoncé une perte nette de 70 cents par action, inférieure aux attentes, après une perte de 1,58 dollar il y a un an. Le chiffre d'affaires ressort à 1,73 milliard de dollars, au-dessus des attentes, après 1,31 milliard il y a un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS