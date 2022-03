Rive Private Investment nomme un responsable du pôle relations investisseurs

(NEWSManagers.com) - La société de gestion spécialisée sur les actifs réels Rive Private Investment a annoncé ce 8 mars le recrutement de Philippe de Vandière en qualité de responsable du pôle relations investisseurs, poste nouvellement créé. Il couvrira la clientèle d’investisseurs institutionnels et familiaux, mais également tous les aspects de communication et de marketing. Il sera placé sous la responsabilité directe du président de Rive Private Investment, Yann Thomas, et des membres du conseil d’administration

Philippe était précédemment en charge des relations investisseurs institutionnels chez Unigestion (2017-2022), pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Avant cela, il évoluait au sein la direction commerciale d’Allianz GI, en tant que Responsable commercial institutionnels.