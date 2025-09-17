information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 13:46

Rithm Capital acquiert Paramount Group pour 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mondiale de gestion d'actifs Rithm Capital a déclaré mercredi qu'elle avait accepté d'acquérir le fonds d'investissement immobilier Paramount Group

PGRE.N pour un montant de 1,6 milliard de dollars en numéraire.