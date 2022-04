Risque de fragmentation économique

Amundi : L'hebdo des marchés

Inflation, indicateurs économiques, perspectives de croissance… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les perspectives de croissance économique mondiale se sont détériorées en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la mise en place des sanctions.

Dans ses Perspectives de l'économie mondiale d'avril, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de produit intérieur brut (PIB) mondial pour 2022 et 2023, à 3,6% en glissement annuel.

Les risques de dégradation de la dynamique de croissance ont fortement augmenté. En parallèle, il convient de souligner que l'incertitude entourant ces prévisions a considérablement augmenté.

L'Union européenne (UE), avec une révision de -1,1% pour un PIB à 2,8% en 2022 et à 2,3% en 2023, est le deuxième contributeur le plus important de cette baisse.

Ces prévisions du FMI n'anticipent pas de récession des chiffres sous-jacents.

Les divergences entre les pays de l'Union restent considérables. Le risque reste orienté à la baisse, la confiance et les dépenses des ménages étant fortement impactées par la dynamique élevée de l'inflation.

Sur le plan de la croissance, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale devraient également être sévèrement touchées, mais les exportateurs de matières premières devraient subir un impact moindre et pourraient même tirer profit de la situation.

La réduction des exportations de la Russie et de l'Ukraine et la perspective de futurs embargos provoquent une forte hausse des prix des matières premières.

La dynamique de l'inflation (déjà préoccupante avant la crise) s'est aggravée et constitue un réel danger pour la croissance économique.

Selon les nouvelles prévisions, la trajectoire de l'inflation a augmenté et devrait rester élevée plus longtemps.

De nombreuses banques centrales ont déjà adopté un positionnement plus strict et le FMI laisse entendre qu'elles pourraient être contraintes d'ajuster leur politique de manière résolue afin de garantir l'ancrage des anticipations d'inflation à moyen et long terme.

Suite à la pandémie, la marge de manœuvre budgétaire est encore très limitée et le FMI recommande aux pays de poursuivre un assainissement budgétaire, qu'on pourrait qualifier d'inclusif, pour que les gouvernements puissent fournir un soutien ciblé aux populations vulnérables, compte tenu en particulier des prix élevés de l'énergie et des denrées alimentaires.

Un thème récurrent dans les publications des Réunions de printemps est la fragmentation en blocs géopolitiques qui augmente le risque de conflits ainsi que la volatilité économique et rend plus difficile la coopération nécessaire dans de nombreux secteurs, à commencer par la transition verte.

