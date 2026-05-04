Rising Stone : trois analystes initient le suivi du titre à l'achat

(Zonebourse.com) - Le promoteur immobilier de luxe en montagne attire l'attention de plusieurs bureaux d'analyse, qui soulignent la solidité de son modèle et sa visibilité.

CIC Corporate & Institutional Banking, Portzamparc (BNP Paribas) et TP ICAP initient tous les trois la couverture du titre avec une recommandation à l'achat et des objectifs de cours compris entre 69 EUR et 74 EUR, représentant un potentiel de hausse compris entre 38 à 48%.

Concrètement, CIC met en avant un modèle intégré verticalement, permettant de préserver des marges élevées et de générer des flux de trésorerie solides, ainsi qu'un pipeline de 15 projets offrant une bonne visibilité. L'analyste vise une cible de 69 euros.

De son côté, Portzamparc indique que la thèse d'investissement repose sur une bonne visibilité opérationnelle : un pipeline de 15 programmes représentant 1 009 MEUR de volume d'affaires, soit 335 lots, ou encore 46 000 m², avec une marge moyenne projets (avant IS) annoncée de 18,1% et 65% du foncier déjà maîtrisé. L'objectif de cours est annoncé à 73 euros.

Enfin, TP ICAP insiste sur le potentiel de croissance au-delà des projets en cours, notamment via le développement des activités de services, moins consommatrices de trésorerie et soutenues par les besoins de rénovation du parc immobilier de montagne. La cible de cours a été relevée de 67 à 74 euros.

Le titre a reculé de 0,2% aujourd'hui à Paris, à 50,1 euros.

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