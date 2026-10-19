RISING STONE : Rising Stone convie ses actionnaires et les investisseurs individuels à un webinaire, jeudi 29 octobre à 18h00, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2026

Rising Stone (Euronext - FR00140164Q1 - ALRIS) , créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature premium , est heureux de convier ses actionnaires et tous les investisseurs individuels à un webinaire à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2026 :

Jeudi 29 octobre 2026 à 18h00

Lien d'inscription au webinaire Rising Stone

Ce webinaire, animé par Jean-Thomas Olano , Fondateurs & Président-Directeur général de Rising Stone, et Mélissa Anglade , Directrice générale déléguée, sera l'occasion de commenter :

L'activité et les faits marquants d'un 1 er semestre 2026 record et un été commercial particulièrement soutenu,

semestre 2026 record et un été commercial particulièrement soutenu, Les résultats financiers semestriels 2026, avec un résultat net de l'ensemble consolidé estimé entre 8,0 M€ et 8,2 M€, et la situation financière à mi-exercice 2026,

Les perspectives de Rising Stone, dans le cadre de son plan de développement Himalaya à horizon 2028.

Les actionnaires de Rising Stone et les investisseurs individuels peuvent d'ores et déjà adresser leurs questions par email à : rising-stone@actus.fr .

À propos de Rising Stone

Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d'immobilier de luxe et d'ultra-luxe au cœur des Alpes françaises.

Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium . Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.

Fort d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée de 52 collaborateurs, Rising Stone propose un accompagnement complet : sourcing & acquisition d'actifs fonciers ultra-premium, conception & construction haut de gamme, prestations d'architecture d'intérieur & rénovation, accompagnement patrimonial sur mesure et services d'excellence (para-hôtellerie haut de gamme, conciergerie).

Rising Stone dispose d'un portefeuille foncier en phase de développement, constitué de 15 projets immobiliers (335 chalets et appartements d'une superficie totale de plus de 46 000 m²) et de 3 contrats pour compte de tiers, représentant un volume d'affaires total prévisionnel de plus de 1 Md€ jusqu'en 2030.

Rising Stone est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN : FR00140164Q1 - Code mnémonique : ALRIS.

Plus d'informations sur Rising-stone.com

Contacts

Rising Stone

Jean-Thomas Olano

Président-Directeur général

contact@rising-stone.com Relations investisseurs

ACTUS

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92

rising-stone@actus.fr Relations presse

ACTUS

Serena Boni

+33 (0)6 19 37 55 31

sboni@actus.fr