Rio Tinto: vers une collaboration avec YEC en Australie

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et Yindjibarndi Energy Corporation (YEC) ont signé un protocole d'accord (MOU) pour explorer les opportunités de collaboration sur des projets d'énergie renouvelable dans la région de Pilbara (Australie occidentale).



Rio Tinto et YEC étudieront et évalueront une gamme d'opportunités, notamment l'énergie éolienne et solaire ainsi que les systèmes de stockage d'énergie par batterie.



L'objectif initial est d'explorer rapidement le développement potentiel d'une installation de production d'énergie solaire pour l'approvisionnement en énergie de Rio Tinto.



La société évalue actuellement le développement d'environ 300 MW de projets solaires.



Les opportunités de collaboration actuellement explorées par Rio Tinto et YEC, si elles se concrétisent, seraient complémentaires aux développements d'énergies renouvelables sur le réseau électrique de Rio Tinto Iron Ore.







