Rio Tinto: vers une coentreprise avec ENAMI au Chili information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 16:11









(Zonebourse.com) - Rio Tinto annonce la signature d'un accord contraignant avec l'entreprise publique chilienne ENAMI pour créer une coentreprise visant à développer le projet de lithium Salares Altoandinos, dans la région d'Atacama.



Ce partenariat, officialisé après l'annonce du 23 mai désignant Rio Tinto comme partenaire privilégié, prévoit l'acquisition de 51 % du projet par le groupe anglo-australien.



Il apportera jusqu'à 425 M$ en contributions financières et techniques, incluant sa technologie d'extraction directe du lithium (DLE).



La finalisation de la transaction est attendue au premier semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.





