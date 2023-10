Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: vente de diamants d'exception information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir lancé un nouvel événement de vente exclusif qui célèbre 'les chefs-d'oeuvre de la nature extraordinairement rares issus de son activité diamantaire'.



Connue sous le nom de The Beyond RareTM Tender, la collection inaugurale présente 48 lots de diamants taillés exceptionnels, dont un inventaire hérité de diamants roses et rouges de la mine de diamants Argyle et de diamants jaunes de la mine de diamants Diavik de Rio Tinto.



'Rio Tinto a une riche histoire d'événements innovants de vente et de marketing de diamants et cette collection de bijoux rares soigneusement sélectionnée sera très demandée par les meilleurs joailliers, collectionneurs et connaisseurs de diamants du monde', a commenté Sinead Kaufman, directrice générale de Rio Tinto Minerals.



Intitulé The Art Series, cette collection comprend 87 diamants, pesant au total 29,96 carats, et comprend notamment sept ' chefs-d'oeuvre ' comprenant des ensembles de diamants Argyle Pink DiamondsTM et de diamants jaunes Diavik, sélectionnés pour leur beauté unique et accompagnés d'oeuvres d'art sur mesure.





