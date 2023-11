Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: un nouveau directeur pour la mine de Diavik information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Rio Tinto nomme un nouveau chef de l'exploitation à la mine de diamant Diavik. Le groupe a nommé Matthew Breen à ce poste à compter du 8 décembre.



Matthew Breen qui était auparavant directeur général des opérations chez Diavik, dirigera la mine et ses 1 230 employés dans la prochaine phase de son développement.



Il succède à Angela Bigg, qui, après six années fructueuses chez Diavik prendra une autre direction du groupe.



Matt Breen a déclaré : ' L'équipe de personnes innovantes et travailleuses de Diavik est une source d'inspiration et sans leur dévouement et leurs efforts, nous ne serions pas la mine de diamants de classe mondiale que nous sommes aujourd'hui '.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.67%