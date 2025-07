Rio Tinto: un nouveau CEO pour la fin août information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 09:33









(Zonebourse.com) - A l'issue d'un processus de recherche dirigé par le comité des nominations de son conseil d'administration, Rio Tinto fait part de la nomination de Simon Trott pour succéder à Jakob Stausholm en tant que directeur général (CEO), à compter du 25 août.



Actuellement directeur général du minerai de fer, Simon Trott cumule une expérience de plus de 25 ans 'dans des rôles dans un large éventail de matières premières et de zones géographiques, en mettant l'accent sur une culture de performance'.



La compagnie souligne que dans ses fonctions actuelles, il a 'amélioré les performances opérationnelles, redéfini les partenariats avec les principales parties prenantes et assuré la croissance future grâce à de nouveaux développements miniers'.



Jakob Stausholm quittera son poste de CEO et le conseil d'administration dès que Simon Trott prendra ses fonctions. Matt Holcz, actuel dirigeant de Pilbara Mines, assurera l'intérim au poste de CEO du minerai de fer jusqu'à une nomination permanente.





