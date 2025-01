Rio Tinto: un marin disparait dans les eaux internationales information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que Gel Aguaviva, ajusteur à bord de son vraquier RTM Zheng He, a été déclaré disparu le 26 décembre 2024 alors que le navire voyageait de la Chine vers l'Australie-Occidentale.



Une opération de recherche et de sauvetage, dirigée par la Garde côtière philippine, est en cours depuis sept jours avec la collaboration de Rio Tinto, d'Anglo Eastern (gestionnaire du navire) et des autorités concernées.



Jakob Stausholm, directeur général, a exprimé son soutien à la famille, aux amis et aux collègues de M. Aguaviva et a remercié les intervenants pour leurs efforts.



Le navire se trouvait dans les eaux internationales près des Philippines au moment de l'incident. Rio Tinto coopère pleinement avec les autorités et mène également sa propre enquête.





