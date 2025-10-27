 Aller au contenu principal
Rio Tinto teste des camions électriques à batterie interchangeable à Oyu Tolgoi
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 10:35

Rio Tinto annonce, en partenariat avec China's State Power Investment Corporation (SPIC) Qiyuan, le lancement d'un essai de camions de transport électriques à batteries interchangeables au sein de la mine de cuivre d'Oyu Tolgoi, en Mongolie. Il s'agit du premier test de cette technologie par le groupe dans une mine à ciel ouvert.

La flotte comprend huit camions Tonly de 91 tonnes, treize batteries de 800 kWh chacune, une station d'échange et un chargeur statique. Cette technologie permet de remplacer une batterie en moins de sept minutes, réduisant les arrêts et augmentant l'efficacité opérationnelle.

Ben Woffenden, directeur général des équipements mondiaux et de la transition énergétique chez Rio Tinto, estime que ce partenariat 'marque une étape importante vers l'innovation bas carbone'.

Les essais se poursuivront jusqu'à fin 2026 pour évaluer une adoption plus large de cette solution au sein de la flotte mondiale du groupe.

RIO TINTO
LSE
