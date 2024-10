Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: suspension d'activité à Simandou après un décès information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait part du décès d'un employé travaillant pour un sous-traitant après un incident survenu au port de SimFer, dans le cadre du projet Simandou en Guinée.



Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, a exprimé ses condoléances aux proches de la victime et a précisé que les opérations sur le site avaient été suspendues le temps d'une enquête approfondie en collaboration avec les autorités.



Il a également rappelé que le Groupe s'engageait à maintenir des standards élevés de santé et de sécurité, et que le Programme d'aide aux employés était disponible 'pour tout soutien nécessaire'.





