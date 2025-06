Rio Tinto: soutien public pour le projet de sidérurgie verte information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - NeoSmelt, un consortium australien réunissant Rio Tinto, BlueScope, BHP, Woodside Energy et Mitsui Iron Ore Development, annonce avoir reçu 19,8 millions AUD (soit 11,2 ME) de l'ARENA (Australian Renewable Energy Agency) pour soutenir l'étude de faisabilité de son projet pilote de sidérurgie bas carbone.



Le projet vise la construction d'une usine pilote dotée d'un four de fusion électrique (ESF) dans la zone industrielle de Kwinana, au sud de Perth.



Il ambitionne de démontrer la faisabilité de la production de fer en fusion à faibles émissions à partir de minerai de fer du Pilbara, via un procédé combinant réduction directe du minerai (DRI) et four électrique (ESF).



Chaque membre du consortium détient une participation égale dans NeoSmelt. La phase de faisabilité est en cours et une décision finale d'investissement est attendue en 2026.



Si elle est positive, la production — estimée entre 30 000 et 40 000 tonnes de fer par an — débuterait en 2028. Le four fonctionnerait initialement au gaz naturel, puis évoluerait vers une réduction à l'hydrogène bas carbone.







