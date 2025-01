Rio Tinto: salue l'initiative australienne sur l'alu durable information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que le gouvernement australien a instauré un crédit à la production d'aluminium dans le cadre du plan Future 'Made in Australia'.



Ce crédit vise à soutenir les fonderies australiennes dans leur transition vers des sources d'électricité renouvelable d'ici 2036, garantissant l'investissement, l'emploi local et la compétitivité de l'industrie de l'aluminium.



Selon Kellie Parker, directrice générale de Rio Tinto Australie, cette initiative est essentielle pour moderniser le secteur et positionner l'Australie comme leader des métaux à faible émission de carbone.



Ce soutien renforce les efforts de Rio Tinto pour sécuriser une énergie renouvelable abordable, notamment par des partenariats pour des projets éoliens et solaires de grande envergure.









Valeurs associées RIO TINTO 5 030,00 GBX LSE -0,22%