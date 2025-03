Rio Tinto: s'oppose à la résolution de Palliser Capital information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Rio Tinto fait savoir qu'il recommande aux actionnaires de voter contre la résolution déposée par Palliser Capital.



Concrètement, Palliser Capital a proposé de voter une résolution enjoignant Rio Tinto à constituer un comité d'administrateurs indépendants afin d'examiner si l'unification de la structure des sociétés à double cotation (DLC) sous une société holding domiciliée en Australie serait intéressante pour les actionnaires.



Le conseil d'administration rappelle qu'une analyse approfondie a déjà été conduite avec l'appui de cinq conseillers externes et qu'elle a conclu qu'une telle unification serait 'destructrice de valeur'.



Rio Tinto ajoute que l'étude a en outre révélé des coûts fiscaux en milliards de dollars et une perte d'efficacité des crédits de dividendes pour les actionnaires australiens.



Le conseil réfute par ailleurs l'affirmation de Palliser Capital selon laquelle le maintien de la DLC aurait entraîné une perte de 50 milliards de dollars.



Estimant qu'un nouvel examen serait inutile et redondant, le conseil recommande aux actionnaires de rejeter la résolution.





