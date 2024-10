Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: s'intéresse à Arcadium Lithium information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a confirmé aujourd'hui avoir approché Arcadium Lithium dans le cadre d'une éventuelle acquisition de cette société.



'Cette approche n'est pas contraignante et il n'y a aucune certitude qu'une transaction sera acceptée ou se poursuivra', précise le groupe minier.



Rio Tinto indique qu'il ne fera 'pas d'autres commentaires' jusqu'à ce qu'une mise à jour soit appropriée.





Valeurs associées RIO TINTO 5 052,00 GBX LSE -4,68%