 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rio Tinto réitère ses objectifs de production de minerai de fer après le cyclone Narelle
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 11:29

Les opérations portuaires de minerai de fer de Rio Tinto ont repris après le passage du cyclone tropical Narelle sur la région de Pilbara, en Australie-Occidentale. L'entreprise confirme que l'ensemble de son personnel est sain et sauf à la suite de cet événement météorologique. La fermeture des quatre terminaux portuaires de Rio Tinto dans le Pilbara avait débuté le 24 mars dernier.

Le chargement des navires à East Intercourse Island, Parker Point et Cape Lambert B a redémarré le 28 mars.

Des dommages ont été constatés à Cape Lambert A. Les réparations sont actuellement en cours et l'activité devrait y reprendre dans les prochains jours.

Impact sur la production et prévisions

En incluant le cyclone tropical Mitchell survenu en février, les récents épisodes météorologiques ont impacté les expéditions de minerai de fer à hauteur d'environ 8 millions de tonnes. Le groupe minier multinational anglo-australien a déjà identifié un plan de rattrapage permettant de récupérer environ la moitié de ces volumes perdus.

Malgré ces perturbations, les prévisions d'expédition pour l'année 2026 restent inchangées et sont maintenues entre 323 et 338 millions de tonnes.

Valeurs associées

RIO TINTO
6 781,000 GBX LSE +3,61%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.03.2026 12:54 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Sysco) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et

  • STELLANTIS (Milan) : Attendre un test du support
    STELLANTIS (Milan) : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 30.03.2026 12:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • NOKIA : La situation technique est plutôt incertaine
    NOKIA : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 30.03.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • X-FAB : Les cours sont à des niveaux intéressants
    X-FAB : Les cours sont à des niveaux intéressants
    information fournie par TEC 30.03.2026 12:51 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank