Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: projet sur les biocarburants en Australie information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Rio Tinto lance un essai de culture de biocarburants pour la production de diesel renouvelable en Australie.



Rio Tinto va développer des fermes de graines de Pongamia en Australie dans le cadre d'un nouveau projet pilote sur les biocarburants. Le projet explorera le potentiel de l'huile de graines de Pongamia comme matière première pour le diesel renouvelable.



Le projet pilote vise à déterminer si l'huile de graines de pongamia peut contribuer à répondre aux besoins en diesel renouvelable de Rio Tinto tout en contribuant potentiellement à la croissance d'un nouveau secteur des biocarburants en Australie.



Rio Tinto est sur le point d'acquérir environ 3 000 hectares de terres défrichées près de Townsville, dans le nord du Queensland.



Jonathon McCarthy, responsable de la décarbonisation chez Rio Tinto, a déclaré : ' L'Australie ne dispose pas encore d'une industrie des biocarburants suffisante pour répondre à la demande intérieure. Une industrie durable des biocarburants pourrait renforcer la sécurité énergétique de la région, créer des opportunités économiques locales et contribuer aux objectifs de réduction des émissions'.





Valeurs associées RIO TINTO 4 763,75 GBX LSE -0,54%