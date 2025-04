Rio Tinto:production du T1 fortement impactée par la tempête information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 12:36









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité concernant son 1er trimestre, Rio Tinto indique que la production de minerai de fer dans sa région majeure de Pilbara, en Australie Occidentale, a reculé de 10% en rythme annuel, pour atteindre 69,8 millions de tonnes, tandis que dans le même temps, les envois de minerai de fer ont aussi reculé de 9%, à 70,7 millions de tonnes.



Parmi ses autres matières premières principales, la production de Bauxite progresse de 12%, la production d'alumine progresse de 3%, et celle de minerai de cuivre de +16%. La production d'aluminium est stable.



En revanche, la production de granulés et concentrés de minerai de fer recule de 11%, tout comme celle de dioxyde de titane (-12%).



' Nous avons continué à observer une nette amélioration opérationnelle, avec la mine de cuivre d'Oyu Tolgoi et nos opérations de bauxite qui ont enregistré des mois de production record en mars. La production a toutefois été affectée par des événements climatiques extrêmes ayant perturbé nos opérations de minerai de fer dans la région de Pilbara ' a indiqué le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm.



'Nous avons obtenu le premier minerai de fer à Western Range, dans le Pilbara, et le projet de minerai de fer de haute qualité de Simandou, en Guinée, reste sur la bonne voie. Après la finalisation réussie de l'acquisition d'Arcadium en mars, nous avançons vers la création d'une activité lithium de classe mondiale ', a-t-il ajouté.



Rio Tinto rapporte que ses prévisions de production et de coûts pour l'année sont maintenues, même si les expéditions de minerai de fer dans le Pilbara devraient se situer dans le bas de la fourchette, en raison des pertes causées par des événements climatiques extrêmes au premier trimestre.







