Rio Tinto présente son premier wagon ferroviaire fabriqué dans la région de Pilbara par Gemco à Karratha
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 16:22
Rio Tinto a signé un partenariat de 150 millions de dollars australiens avec le fournisseur australien Gemco Rail, spécialisé dans l'industrie ferroviaire, pour construire 100 wagons en Australie-Occidentale et à soutenir la fabrication locale.
Le premier wagon fabriqué à Karratha fait suite à la construction de 40 wagons de minerai de fer fabriqués en Australie-Occidentale dans le cadre du partenariat conclu avec l'usine Gemco Rail de Perth au début de l'année.
Les wagons fabriqués à Karratha commenceront à transporter du minerai de fer depuis les 18 mines de minerai de fer de Rio Tinto dans la région de Pilbara vers ses installations portuaires de Dampier et Cape Lambert dès le mois de décembre.
Les nouveaux wagons peuvent transporter jusqu'à 118 tonnes de minerai de fer chacun.
Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : " Nos activités en Australie-Occidentale transportent chaque année plus de 300 millions de tonnes de minerai de fer sur près de 2 000 km de voies ferrées. La fabrication locale renforce non seulement notre activité, mais elle dynamise également les communautés locales, soutient l'emploi régional et crée de nouvelles opportunités économiques dans la région de Pilbara. "
Valeurs associées
|5 495,000 GBX
|LSE
|-0,09%
A lire aussi
-
Airbus a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de certains sites de son fournisseur américain Spirit AeroSystems, une opération qui renforce son contrôle sur sa chaîne de production d'avions commerciaux. "Nous sommes fiers d’accueillir plus de 4.000 nouveaux ... Lire la suite
-
"Si nous sommes réunis ici, c'est que la guerre agricole se prépare", a déclaré lundi la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, en lançant les "conférences de la souveraineté alimentaire" destinées à définir une stratégie agricole nationale sur dix ans.
-
Pour être en forme pour la période des fêtes, le Père Noël multiplie les activités: course à pied, promenade à dos de chameau ou encore ski: son costume rouge et blanc est partout.
-
L'Australie interdit l'accès aux réseaux sociaux au moins de 16 ans à compter du 10 décembre 2025, une première mondiale. Réactions d'usagers des réseaux sociaux à travers le monde.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer