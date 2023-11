Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: passe un accord avec la SEC pour 28 M$ information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant une poursuite intentée en 2017 concernant la divulgation de la dépréciation de Rio Tinto Coal Mozambique (RTCM) reflétée dans les comptes de fin d'exercice 2012 de Rio Tinto.



Sans admettre ou nier les allégations de la SEC concernant ses livres, registres et exigences en matière de reporting, Rio Tinto paiera une pénalité de 28 millions de dollars américains et fera appel à un consultant indépendant pour le conseiller sur ses politiques, procédures et contrôles actuels liés à la dépréciation, aux divulgations et aux projets à risque.



L'ancien directeur général Tom Albanese a également conclu un accord avec la SEC et paiera une amende de 50 000 $ US, sans admettre ni nier les allégations liées aux livres, registres et contrôles internes.



Rio Tinto se félicite de la clôture du dossier SEC à des conditions jugées 'appropriées et raisonnables'.



Avec ce règlement, toutes les enquêtes de Rio Tinto concernant cette affaire ont été finalisées.





