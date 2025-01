Rio Tinto: partenariat pour des pratiques minières durables information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce un partenariat avec Indigital dans le cadre du programme Caring for Country, combinant savoirs traditionnels et technologies numériques pour protéger et restaurer les terres, renforcer la culture et promouvoir des pratiques minières durables.



Ce projet, déployé sur trois ans dans quatre communautés autochtones du Queensland, utilise des outils tels que l'IA, le LiDAR (une technologie de télédétection qui utilise des faisceaux laser pour mesurer les distances et créer des modèles 3D de la surface terrestre) et l'Internet des objets pour surveiller l'environnement, tout en intégrant des solutions en réalité augmentée et virtuelle pour préserver les savoirs culturels.



Les premières étapes ont permis d'établir des protocoles culturels, de renforcer la confiance et de sauvegarder les récits locaux via la technologie.



Les phases suivantes visent à approfondir les compétences en conservation et à soutenir les pratiques minières durables de Rio Tinto.







Valeurs associées RIO TINTO 4 979,00 GBX LSE -0,88%