Rio Tinto: nouvelle organisation et nouvelle équipe de direction
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 12:20
À compter d'aujourd'hui, Rio Tinto simplifiera la structure de ses groupes de produits pour y inclure trois entreprises: le minerai de fer ; Aluminium et lithium ; et le cuivre.
Le groupe de produits Minerai de fer regroupera toutes les activités de minerai de fer de Rio Tinto sous la direction de Matthew Holcz, qui a été nommé chef de cette direction.
Le portefeuille unifié intégrera les activités de minerai de fer de Rio Tinto en Australie-Occidentale à la Compagnie minière de fer du Canada et au projet Simandou en Guinée.
L'activité Lithium de Rio Tinto passera au groupe de produits Aluminium sous la direction de Jérôme Pécresse. Le groupe de produits combiné comprendra trois activités : Atlantic Operations Aluminium, Pacific Operations Aluminium et Lithium.
Simon Trott, chef de la direction de Rio Tinto, a déclaré : ' Nous avons obtenu des résultats résilients cette année, nous restons sur la bonne voie pour enregistrer une forte croissance de la production à moyen terme et nous continuons de progresser vers l'atteinte de nos objectifs. Nous nous concentrons maintenant sur la création de valeur pour les actionnaires, en plaçant notre capital et nos talents là où ils généreront les meilleurs rendements'.
Valeurs associées
|4 600,500 GBX
|LSE
|+0,51%
