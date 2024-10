Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: nouveau partenariat avec Channel 7 Telethon information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé un nouveau partenariat de cinq ans avec Channel 7 Telethon pour continuer à soutenir la santé et le bien-être des enfants en Australie-Occidentale.



Le nouveau partenariat de 27,5 millions de dollars de Rio Tinto contribuera à d'importantes initiatives en matière de soins de santé et financera une série d'organisations à but non lucratif par l'intermédiaire du Channel 7 Telethon Trust afin d'aider à transformer la vie des enfants d'Australie-Occidentale.



Le président du Téléthon de Channel 7, Richard Goyder, a déclaré : ' Cette incroyable contribution et ce soutien permettent au Téléthon et à ses bénéficiaires de faire une différence durable dans la vie des enfants vulnérables et de leurs familles dans nos communautés'.



' Grâce à cet engagement, les organisations communautaires et caritatives peuvent fournir des services essentiels, des opportunités éducatives et des programmes vitaux qui inspirent l'espoir et favorisent la résilience'



Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : ' Rio Tinto est ravi de poursuivre son partenariat avec Channel 7 Telethon, qui soutient d'importants programmes de recherche et de santé visant à améliorer le bien-être des enfants dans tout l'État'.





