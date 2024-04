Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: nomination d'un nouveau directeur commercial information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la nomination de Bold Baatar au poste de directeur commercial à l'échelle mondiale.



Bold Baatar, qui occupe actuellement le poste de directeur général de Copper, assumera la responsabilité du développement commercial et s'installera à Singapour pour occuper le poste de directeur commercial le 1er septembre 2024.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Bold dirigera l'organisation commerciale de Rio Tinto et sera responsable des ventes et du marketing, des achats et de la logistique. Il assumera également la direction du développement commercial du Groupe et conservera son rôle de responsable du comité exécutif pour la Guinée, tout en continuant à diriger les relations de Rio Tinto avec ses partenaires de coentreprise sur le projet Simandou.



Jakob Stausholm, Directeur Général de Rio Tinto, a déclaré : ' M. Bold est le candidat idéal pour nous aider à mettre en oeuvre notre stratégie visant à bâtir un Rio Tinto plus fort pour l'avenir. Il apporte une expérience approfondie dans les zones géographiques, les matières premières et les marchés, et combine une solide expertise en développement des affaires avec un accent sur le développement de relations de classe mondiale '.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +1.38%