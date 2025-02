Rio Tinto: Mitsui & Co va prendre 40% de la société RRJV information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que Mitsui & Co. a conclu des accords pour l'acquisition d'une participation de 40 % dans la coentreprise Rhodes Ridge (RRJV) auprès des partenaires de Rio Tinto.



Mitsui & Co. va acquérir la totalité de la participationde 25 % de VOC Group (VOCG) dans la coentreprise.



Par ailleurs, Mitsui & Co. a conclu un protocole d'accord (HOA) pour acquérir une participation supplémentaire de 15 % dans la RRJV auprès d'AMB Holdings Pty.



Mitsui & Co. et Rio Tinto sont des partenaires de longue date au sein de la coentreprise de Robe River.



La participation de 50 % de Rio Tinto dans la coentreprise RRJV et les modalités des ententes de coentreprise sont inchangées.



Le premier minerai de Rhodes Ridge est attendu d'ici 2030.





