Rio Tinto met en service l'extension de sa fonderie à faibles émissions de carbone d'un coût de 1,5 milliard de dollars au Québec

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues des communiqués de Rio et du Canada)

Rio Tinto RIO.AX RIO.L a annoncé vendredi avoir commencé la mise en service de son projet d'extension d'une fonderie d'aluminium à faibles émissions de carbone, d'un montant de 1,5 milliard de dollars, dans la province canadienne du Québec.

Le géant minier anglo-australien prévoit que la mise en service sera achevée d'ici la fin de l'année, avec les 96 nouvelles cuves en service au Complexe Arvida.

Cela permettra d'augmenter la capacité de l'usine d'environ 160 000 tonnes métriques d'aluminium primaire par an, pour un total de 220 000 tonnes métriques produites grâce à la technologie de fusion à faible émission de carbone AP60.

L'extension AP60 soutient la transition vers une technologie d'électrolyse de l'aluminium sans carbone par ELYSIS, un partenariat avec Alcoa AA.N .

Par ailleurs, vendredi, Mélanie Joly, ministre de l’Industrie du Canada et ministre responsable du Développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars canadiens (72,55 millions de dollars américains) dans le projet de déploiement de la technologie ELYSIS.

“Face à la hausse des droits de douane et aux incertitudes commerciales persistantes, le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour protéger les travailleurs canadiens, renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et bâtir une économie plus forte et plus résiliente”, indique le communiqué du gouvernement canadien.

Rio Tinto a déclaré que la combinaison de la technologie AP60 avec l'énergie hydroélectrique utilisée dans ses installations canadiennes permettrait de produire un sixième des émissions de gaz à effet de serre par tonne d'aluminium par rapport à la moyenne du secteur.

La fonderie d'Arvida est située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, qui représente près de la moitié de la production mondiale d'aluminium de Rio.

(1 $ = 1,3784 dollar canadien)