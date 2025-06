Rio Tinto: investit 7,6 M$ dans le tri de minerai au Québec information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce investir 7,6 millions de dollars dans un projet de démonstration industrielle visant à tester une technologie de tri de minerai au sein de la mine du lac Tio, à Havre-Saint-Pierre (Québec), avec le soutien financier de 2,5 millions de dollars du gouvernement du Québec.



Le projet permettra de trier le minerai en fonction de sa teneur en titane et en scandium, réduisant ainsi le transport de matière vers le complexe métallurgique de Sorel-Tracy et contribuant à abaisser les émissions de gaz à effet de serre.



Sophie Bergeron, directrice exécutive de Rio Tinto Fer et Titane, souligne que ce projet constitue ' une occasion concrète d'optimiser [les] procédés dès l'extraction ' et de valoriser les ressources de manière responsable.



Déployé en deux phases entre 2025 et 2026, le projet permettra aussi d'évaluer les possibilités d'optimisation du prétraitement du minerai, d'améliorer la gestion des ressources et de prolonger la durée de vie de la mine.





