Rio Tinto investit 180 MUSD dans une mine de bauxite en Australie information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 12:10









(Zonebourse.com) - Rio Tinto annonce un investissement de 180 millions de dollars américains pour le lancement du projet d'accès à Norman Creek sur la mine de bauxite d'Amrun, située sur la péninsule du Cap York, en Australie.



Ce projet permettra d'exploiter une zone représentant environ la moitié des réserves actuelles de la mine, soit 978 millions de tonnes.



Les travaux incluent la construction d'une route de 19 kilomètres, d'un camp d'hébergement et d'une tour de communication.



La première production est prévue pour 2027, avec une finalisation des travaux en 2028.



Le directeur général Aluminium des opérations Pacifique, Armando Torres, déclare que le projet 'assure la pérennité des opérations de Weipa jusqu'au milieu du siècle'.



Rio Tinto étudie également l'extension Kangwinan, qui pourrait porter la capacité annuelle de production de 23 à 43 millions de tonnes.





