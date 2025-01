Rio Tinto: impact limité du cyclone Sean en Australie information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce qu'avec les pluies record dans la région du Pilbara, en Australie-Occidentale, liées au cyclone tropical Sean ont perturbé les opérations ferroviaires et portuaires.



Un déchargeur de wagons de l'installation portuaire d'East Intercourse Island, responsable de 45 millions de tonnes expédiées en 2024, a notamment été inondé.



Les réparations nécessaires pourraient immobiliser l'équipement pendant trois à quatre semaines. Malgré ces perturbations, la plupart des opérations ferroviaires et portuaires ont repris.



Rio Tinto prévoit des impacts sur les expéditions du premier trimestre, mais maintient ses prévisions globales pour 2025. Une mise à jour sera communiquée le 19 février 2025.





