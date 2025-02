Rio Tinto: fait un point après le cyclone tropical Zelia information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Le groupe indique que les opérations portuaires, ferroviaires et minières de Rio Tinto ont repris après le passage du cyclone tropical Zelia sur la région de Pilbara, en Australie-Occidentale.



Le chargement des navires a repris dans les ports de Cape Lambert et de Dampier le 15 février et toutes les mines sont en activité précise la direction.



Depuis le début de l'année, le port de Dampier a été fermé pendant 10 jours et il y a eu 13 jours de fermeture à Cape Lambert en raison des cyclones tropicaux Sean, Taliah, Vince et Zelia.



Les expéditions de minerai de fer du premier trimestre seront affectées par les événements météorologiques.



Les prévisions d'expédition de minerai de fer de Pilbara pour 2025 restent inchangées à 323 à 338 millions de tonnes.





