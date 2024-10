Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: fait l'acquisition d'Arcadium Lithium information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - Le groupe minier Rio Tinto annonce qu'il va acquérir Arcadium Lithium dans le cadre d'une transaction en numéraire de 5,85 $ par action, valorisant Arcadium à environ 6,7 milliards $.



Cette offre représente une prime de 90% par rapport au prix de clôture d'Arcadium du 4 octobre 2024.



L'acquisition permettra à Rio Tinto d'intégrer les opérations mondiales d'Arcadium, un producteur majeur de lithium avec une capacité annuelle de 75 000 tonnes équivalent carbonate de lithium, doublant d'ici 2028.



'L'acquisition d'Arcadium est une étape clé dans notre stratégie à long terme pour soutenir la transition énergétique', a précisé Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto.



















Valeurs associées RIO TINTO 5 047,00 GBX LSE +0,06%